10:16 –riferisce i dati dei contagi da Coronavirus in tutto il Pianeta: 18,5 milioni persone contagiate e 700 mila decessi. Con 156.806 morti, gli USA occupano il primo posto per le vittime, a seguire vi sono Brasile con 95.819 e Messico con 48.869. Il maggior numero di contagi è avvenuto anch’esso in USA con 4.771.080 di casi, al secondo posto si colloca il Brasile con 2.801.921 di contagi, a seguire India e Russia.