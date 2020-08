Crotone, scontro tra auto sulla SS106

Verso l’una del pomeriggio un incidente stradale è accaduto sulla Statale 106, all’incrocio di fronte il Centro Commerciale le Spighe: tre autovetture si sono scontrate tra loro. Tutti i conducenti e in più un passeggero di una delle auto sono stati portati in ospedale con lievi ferite dai sanitari del 118 con due ambulanze, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto anche personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Carabinieri. (foto sito VdF)

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=66697