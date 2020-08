E’ Antonino Minicuci il candidato della Lega al Comune di Reggio Calabria

La Lega ha ufficializzato il nome del suo candidato per le Amministrative al Comune di Reggio Calabria. Il nome, che già circolava da qualche settimana nelle stanze di via Miraglia, sede reggina del partito di Matteo Salvini, è quello del dottor Minicuci. “Facendo seguito agli accordi nazionali tra i partiti della coalizione di centrodestra, la Lega Calabria per Salvini Premier ha indicato il dr. Antonino Minicuci per la candidatura a Sindaco per la città di Reggio Calabria. Dopo ampia ed approfondita riflessione, siamo giunti alla conclusione che Antonino Minicuci rappresenti per Reggio Calabria una sicurezza in termini di capacità e competenza, doti indispensabili per risollevare una città piegata dalla dabbenaggine politica e dal disinteresse morale che hanno messo la città economicamente in ginocchio”. Questo il post apparso stamane sulla sua pagina Facebook di Franco Recupero, Segretario Provinciale Lega Salvini Reggio Calabria, con il quale si riporta la dichiarazione ufficiale della segreteria regionale della Lega Calabria. Adesso occorre attendere le reazioni del Centrodestra reggino per capire se ci sarà condivisione sulla scelta politica per la poltrona di Palazzo San Giorgio.

