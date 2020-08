Federfarma Catanzaro: presentazione progetto formativo Restarting

Catanzaro – 5 Agosto 2020. Parte a settembre una nuova occasione di sviluppo per le farmacie della provincia di Catanzaro. Parliamo di un corso per Farmacisti Imprenditori “Restarting” – il percorso è realizzato da Pharmaway – che si terrà al T Hotel di Lamezia Terme a partire dal prossimo novembre. Con il patrocinio di Federfarma Catanzaro ed il placet del presidente Vincenzo Defilippo ed il suo Direttivo, Pharmaway propone ai Farmacisti Titolari e Direttori di Farmacia un corso di Formazione Manageriale che si prefigge di accompagnare la Farmacia verso il cambiamento che il mercato attuale richiede. “In considerazione del periodo di crisi attraversato a causa della chiusura per il Covid-19, Federfarma Catanzaro propone la possibilità a tutti i titolari della provincia di analizzare il proprio lavoro e laddove è necessario di migliorarlo per rendere la farmacia più competitiva”, spiega il presidente di Federfarma Catanzaro, Enzo Defilippo

“Dopo un’accurata analisi di ciascuna Farmacia partecipante, il corso si articola su 4 sessioni che affrontano in dettaglio 4 temi importantissimi per la buona gestione dell’Azienda Farmacia: i nuovi concetti dei retail per la farmacia e la comunicazione digital ed in store, la gestione del leadership e delle risorse umane, la finanza ed il controllo di gestione, le modalità di relazione con cliente ed i servizi – spiega ancora Defilippo -. Ogni modulo prevede case history vincenti, esercitazioni ed attività da svolgere in farmacie. Tra le sessioni i corsisti si ritroveranno in aule virtuali, per essere aiutati a mettere in pratica le strategie analizzate in presenza. Il corso è a numero chiuso, per non oltre i 30 partecipanti. Relatori di prim’ordine e l’esperienza di consulenze di Pharmaway che ha fatto crescere tantissime Farmacie sono la base di questo progetto unico. “RESTARTING affronta la gestione delle Farmacia con una visione del tutto differente – aggiunge il vice presidente di Federfarma Catanzaro, Luciano Leone – coinvolgendo in modo attivo ed attento i partecipanti a gestire la propria Azienda con il massimo del profitto, utilizzando strumenti innovativi e concetti già testi con enorme successo”. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del corso: www.re-starting.com.