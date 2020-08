Francia, Marsiglia: grave incendio, evacuate 2700 persone

09:52 – A Ovest di Marsiglia, sulla Costa Azzurra, oltre 1.000 ettari di terreno sono in fiamme dalla notte scorsa e sono state evacuate circa 2700 persone, di cui molti turisti che soggiornano nei campeggi del litorale mediterraneo. Sebbene l’incendio abbia prodotto ingenti danni, non sono stati registrati feriti gravi, annunciano i Vigili del Fuoco, ma le fiamme non sono ancora state domate. Nella zona di Martigues, a circa 38 km da Marsiglia, circa 1.800 Vigili del Fuoco si stanno impegnando a contenere e spegnere l’incendio, si spera che la situazione migliori in mattinata a seguito della caduta del vento.