Giochi, Castrovillari (Cs): ignoto vincitore si aggiudica 2 mln al Gratta e Vinci

10:54 – In una centrale rivenditoria tabacchi di Castrovillari è stato vinto un gratta e vinci da Due milioni di Euro, acquistato la scorsa settimana, ma confermato soltanto recentemente. Il numero vincente è il 23, e i rivenditori, sebbene abbiano alle spalle grosse vincite, si dimostrano entusiasti: “Siamo più che felici per questa storica e importante vincita. Non conosciamo però la persona che ha vinto. Speriamo che si ricordi di noi” (cit. ANSA), dunque l’identità del fortunato vincitore rimane ancora un mistero.