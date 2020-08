Scuola. Bernini: Banchi monoposto, serve miracolo italiano

(DIRE) Roma, 5 Agosto – “Chiusa la gara europea per i banchi monoposto, la Commissione è al lavoro per aggiudicare la gara entro il 12 Agosto. Questo significa che in un solo mese, tra produzione, trasporto e consegna di più di un milione di banchi con le rotelle, sarà un’impresa titanica far riaprire le scuole in sicurezza il 14 Settembre. Ci vorrebbe un altro miracolo italiano, ma è legittimo dubitare di un governo che di miracoli per ora ne ha fatti solo alla rovescia”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com/ Fla/ Dire) 19:17 05-08-20