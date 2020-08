Crotone. Arrestato 40enne che abusava delle nipoti minorenni

Ieri la Polizia di Stato ha arrestato, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, un quarantenne di origini crotonesi, in quanto ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata nei confronti di due ragazze, tra loro sorelle, al tempo degli abusi entrambe minorenni. L’arresto del soggetto avveniva al termine di un’articolata attività d’indagine svolta dal personale della Squadra Mobile che, dopo aver raccolto la denuncia di una delle vittime, raccoglieva una serie di testimonianze ed elementi a riscontro di quanto dichiarato dalla ragazza la quale ha descritto ai poliziotti gli abusi che era stata costretta a subire, dall’età di nove anni fino al compimento dei sedici, dall’uomo il quale era, peraltro, suo zio acquisito. Nel corso della denuncia, emergeva anche che a subire gli abusi dello zio era stata anche la sorella minore della denunciante la quale, sentita dai poliziotti, confermava le violenze subite. Il quadro che emergeva, in considerazione della sua gravità, induceva il pubblico ministero a chiedere l’adozione di una misura cautelare nei confronti del quarantenne che veniva accolta dal Giudice. L’uomo, a questo punto, nel pomeriggio di ieri, veniva rintracciato e arrestato; dopodiché veniva accompagnato presso la casa circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’interrogatorio.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Crotone/articolo/11465f2bb533491bb180045128