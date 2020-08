Enzo Vacalebre scende dal tram chiamato dignità per Reggio Calabria

Per motivi strettamente personali ritiro la mia candidatura a sindaco per le prossime amministrative. Ringrazio e ringrazierò, per sempre, tutti coloro che mi hanno supportato, anche con il loro silenzio, in questi anni di dure battaglie, affrontate contro tutto e contro tutti. Senza paura ed a fronte alta. A favore degli ultimi, dei perdenti. Non mi sento vinto. Mi sento molto triste. Auguro alla mia Città ed ai suoi figli, miei fratelli, dal profondo del mio cuore, di poter, ancora, continuare a sperare in un futuro migliore. Buon cammino Reggio.

Enzo Vacalebre