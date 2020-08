“Facebook Accelerator: Commerce” supporta le startup nell’uso dell’eCommerce

12:28 – “Facebook Accelerator: Commerce” è il nuovo programma lanciato dalla società Facebook per supportare le startup che puntano sull’eCommerce, attraverso corsi di formazione gratuiti per 12 settimane a partire da Ottobre. Le aziende di tutto il mondo, in seguito alla pandemia da Coronavirus, si stanno orientando verso le vendite online, in Italia, infatti, “il 37% delle Pmi intervistate ha effettuato il 25% o più delle loro vendite attraverso il digitale negli ultimi mesi” Rivela il sondaggio fatto da Facebook in collaborazione con l’Ocse e la World Bank. Il progetto metterà a disposizione strumenti per l’accelerazione del business alle startup della zona Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) come “corsi pensati per personalizzare il catalogo dei prodotti basandosi sull’intelligenza artificiale o per rendere disponibile un’esperienza d’acquisto immersiva che utilizza tecnologie come la realtà aumentata. Le startup avranno a disposizione anche soluzioni ad hoc, sviluppate per aiutarle a colmare il divario tra le esperienze fisiche e online” (Cit. ANSA). Entro il 31 Agosto tutte le startup della zona Emea potranno iscriversi al progetto, ne verranno selezionate 31 e seguiranno i corsi a partire da Ottobre.

S.M.