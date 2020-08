Droga in casa a Milano, 3 arresti della Polizia di Stato

Ieri sera Venerdì 7 Agosto, verso le ore 21, i poliziotti del Commissariato Porta Genova, impiegati in servizio di volante per il controllo del territorio, nel transitare lungo via Lorenteggio, all’angolo con via dei Gelsomini hanno fermato un uomo, un cittadino italiano di 27 anni che, alla vista della volante, aveva aumentato notevolmente l’andatura quasi a voler eludere un eventuale controllo. Mostratosi subito nervoso e ostile ai poliziotti, il giovane continuava a toccarsi le tasche dei pantaloni nelle quali gli agenti, nel corso del controllo, hanno poi rinvenuto 3 grammi di marijuana. La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione del 29enne, ha portato i poliziotti del Commissariato Porta Genova a rinvenire e sequestrare, in soggiorno, un bilancino, carta stagnola per il confezionamento e una busta con circa 700 grammi di marijuana.

I poliziotti della Squadra Mobile milanese, nel corso dei servizi antispaccio, hanno individuato un appartamento in zona Bonola quale probabile luogo di vendita di cocaina, hashish e marijuana. Ieri sera, durante un servizio predisposto in via Chiarelli, i poliziotti hanno prima controllato un uomo che, entrato nell’abitazione e subito uscito, aveva due grammi e mezzo di cocaina appena acquistati e poi, una volta che il secondo acquirente è entrato nell’appartamento, si sono qualificati come agenti di Polizia e hanno perquisito la casa. In bagno sono stati rinvenuti e sequestrati 12 grammi di cocaina, 3 di hashish e un bilancino di precisione mentre, in camera da letto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto 80 grammi di marijuana e 8.700 euro. La pusher, una cittadina italiana di 51 anni con precedenti di polizia, è stata arrestata.

Gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, inoltre, avevano individuato un appartamento a Sesto San Giovanni (Mi) come base di spaccio. Ieri pomeriggio verso le ore 19, i poliziotti si sono recati in via Bixio dove risiede un 31enne con precedenti in materia di droga. Subito controllato, l’uomo aveva 5 grammi di hashish e 2 di marijuana in un marsupio. Altri 25 grammi di marijuana e quasi 60 di hashish sono stati rinvenuti in casa e sequestrati, I poliziotti hanno arrestato il 31enne per detenzione ai fini di spaccio.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f2e80ac617df106694373