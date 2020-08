Messina. Il corpo ritrovato in una boscaglia è della Dj scomparsa nei giorni scorsi

Fede al dito ha sciolto i dubbi

(DIRE) Palermo, 8 Ago. – Il corpo ritrovato questo pomeriggio in una boscaglia di Caronia, in provincia di Messina, sarebbe di V.P., la donna di 43 anni scomparsa Lunedì insieme con il figlio Gioele. Il cadavere è irriconoscibile, ma la fede trovata al dito ha sciolto gli ultimi dubbi. Il corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco poco distante dal luogo in cui madre e figlio erano stati visti per l’ultima volta, l’autostrada A20 Palermo-Messina: dopo un lieve incidente Parisi si era allontanata con il figlio. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Patti. (Sac/ Dire) 22:54 08-08-20