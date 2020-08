Messina. Trovato un cadavere nei boschi di Caronia

Da Lunedì in zona le ricerche di una donna e del figlio scomparsi

(DIRE) Palermo, 8 Agosto – Trovato un cadavere di una persona adulta nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. La scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco, che da Lunedì battono la zona palmo a palmo alla ricerca di una donna di 43 anni, e del figlioletto di 4, scomparsi misteriosamente dopo un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Il cadavere ritrovato non è identificabile e quindi al momento non è possibile stabilire un legame tra il corpo e la scomparsa della madre e del figlio. (Sac/ Dire) 17:14 08-08-20