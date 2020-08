Migranti. Bernini: Allarme per contagi importati

(DIRE) Roma, 8 Ago. – “È di nuovo allarme per l’aumento dei contagiati, tornato al livello di fine maggio. Ma forse, per completezza d’informazione, sarebbe utile specificare che si tratta di molti casi di importazione. Solo nell’ex caserma ‘Serena’ di Treviso 233 migranti e 11 operatori del centro di accoglienza sono risultati positivi. Chi nega ancora la realtà, sostenendo che l’immigrazione incontrollata non c’entra nulla con i nuovi focolai epidemici, lo fa dunque solo per motivi ideologici. Il controllo dei confini, a sud come a est, e’ un argine sanitario e sociale che il governo sta colpevolmente omettendo”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Ran/Dire) 15:15 08-08-20