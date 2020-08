Rosarno (RC). Gambiano arrestato su treno diretto a Firenze: nello zaino 3 hg di marijuana

Mercoledì scorso, nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della stazione di San Ferdinando, hanno notato un extracomunitario con uno zaino sulle spalle, il quale, notata la presenza di personale in divisa, saliva immediatamente su un treno fermo alla stazione ferroviaria di Rosarno. A quel punto i militari, saliti sul treno e arrivati alla stazione ferroviaria di Vibo Pizzo hanno fermato l’uomo risultato essere M.J., gambiano 29enne, residente a Rosarno. Dopo un’accurata perquisizione, i militari dell’Arma lo hanno trovato in possesso di 3 kg di marijuana imballati e ben occultati all’interno dello zainetto. A tal evidenza, l’uomo al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato d’arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia. La rivendita al dettaglio dello stupefacente, una volta trattato, avrebbe fruttato circa 32mila euro di proventi illeciti.

comunicato stampa – Carabinieri Reggio Calabria