Addio a Franca Valeri

Franca Valeri è morta. Si è spenta nella prima mattina di oggi a Roma circondata dall’affetto dei suoi cari. L’attrice aveva da poco compiuto 100 anni, era nata il 31 luglio del 1920 a Milano in una famiglia di origine ebraica. Il suo vero nome era Franca Maria Norsa, cambiato perché il padre non voleva che facesse teatro. Dal suo debutto nel 1948, la sua vita si è sempre suddivisa tra teatro e cinema, dove ha lavorato con professionisti come Alberto Sordi e Federico Fellini, Totò e Sophia Loren. Negli anni si è fatta conoscere anche come scrittrice e autrice di libri e commedie; quest’ultime la vedono in scena fino a 94 anni. Dalla “Signorina Snob” alla “Sora Cecioni”, sono tantissimi i ruoli indimenticabili della grande e amata artista.