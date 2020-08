INPS. Carfagna: Indecenti i deputati col bonus, vengano allo scoperto

(DIRE) Roma, 9 Agosto – “L’Italia e gli italiani stanno vivendo una crisi economica gravissima, le aziende rischiano di chiudere, per salvare il Paese stiamo facendo debiti che pagheranno i nostri figli ed i nostri nipoti e 5 deputati hanno avuto il coraggio di richiedere il bonus destinato alle partite Iva. Siamo davvero arrivati ai limiti dell’indecenza. Abbiano un sussulto di dignità, restituiscano quanto ricevuto e vengano allo scoperto consentendo così agli italiani di giudicarli per quello che sono. Oltre il caso specifico è ora ancora più evidente che questo sistema di bonus pensato dal governo è sbagliato perche’ permette di richiedere e ricevere un sussidio anche a chi non ne ha assolutamente necessità”. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. (Com/Sor/ Dire) 16:04 09-08-20