Milano, rubano al supermercato: la Polizia di Stato arresta 3 donne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Lambrate hanno arrestato una donna marocchina di 49 anni per rapina impropria in un minimarket di via Padova. La donna, dopo aver rubato della merce per un valore totale di 180 euro, per guadagnarsi la fuga con la refurtiva, ha morso un commesso alla mano. Ieri pomeriggio, invece, i poliziotti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura sono intervenuti in un supermercato di via Elio Adriano perché era stato segnalato un furto commesso da due donne. Giunti sul posto i poliziotti le hanno bloccate: si tratta di due cittadine italiane di 45 e 64 anni che avevano fatto la spesa utilizzando due diversi carrelli e, giunte alle casse self-service, avevano pagato solamente la merce di un carrello tentando di rubare quella contenuta nel secondo, dal valore di circa 500 euro.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f2fd38e1e257771113909