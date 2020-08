Moto d’acqua perde il guidatore e finisce dentro ristorante sulla spiaggia di El Médano a Los Cabos, uccidendo una donna e ferendo una coppia di turisti

E’ finita male un giro in moto d’acqua. Ieri un piccolo natante, il cui guidatore era caduto in mare, impazzendo si è avvicinato progressivamente alla battigia precipitando in un famoso ristorante e beach club sulla spiaggia di El Médano a Cabo San Lucas, Baja California Sur, in Messico, uccidendo una venditrice ambulante di souvenir e ferendo due turisti. Lo hanno confermato le autorità locali. “Questo pomeriggio si è verificato uno sfortunato incidente sulla spiaggia di El Médano a Cabo San Lucas, un Jet Ski fuori controllo, è stato proiettato ad alta velocità sulla spiaggia”, ha detto il coordinatore statale della Protezione civile, Carlos Godínez León. Una telecamera di sicurezza sul patio del ristorante ha catturato il tragico incidente mentre una coppia di turisti in costume da bagno stava sotto gli ombrelloni nel beach club recintato del M.D. a guardare le onde. Una venditrice ambulante che gira in spiaggia vestita di bianco entra lentamente nell’inquadratura, le braccia cariche di souvenir per la vendita. La moto d’acqua, il cui guidatore era caduto in mare, ha continuato a girare, accelerando verso la spiaggia, prendendo una leggera curva a destra mentre si avvicinava alla riva prima di colpire la sabbia e colpire la donna. Poi, ha sfondato una recinzione andando a investire una coppia di turisti, che aveva voltato le spalle al mare. Mentre il personale del ristorante e gli avventori si affrettano ad aiutare i feriti, si può vedere un giubbotto di salvataggio arancione appeso alle maniglie della moto d’acqua. I dipendenti di M.D., evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno eseguito la RCP sull’ambulante, A.G. dlR., mentre giaceva immobile sulla sabbia, ma non sono stati in grado di rianimarla. I due turisti avrebbero riportato ferite gravi e sarebbero stati portati in un ospedale privato. “Le nostre strutture sono state danneggiate direttamente e la nostra immagine collateralmente, ma ciò che ci preoccupa … sono le tristi conseguenze dell’incidente”, ha postato il ristorante su Facebook mentre i commentatori si chiedevano come fosse avvenuto l’incidente. Il video si può guardare seguendo il link di seguito: https://youtu.be/OKMQIYdBGp8

c.s. – Sportello dei Diritti