Risparmio Casa ha annunciato un importante piano di sviluppo a breve termine. Difatti il marchio che opera a livello nazionale intende aprire 14 nuovi punti vendita entro la fine del 2020. Nei prossimi cinque mesi verranno effettuate anche tre importanti ristrutturazioni di shop, per un totale di 400 nuove risorse che verranno assunte in tutta la Penisola. La catena dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona inserirà in organico soprattutto:

Addetti ai reparti

Commessi

Magazzinieri

Cassieri

Direttori punto vendita

Vicedirettori punto vendita.

Le candidature devono essere inviate online tramite la pagina web apposita di Risparmio Casa. Non resta che “tenere d’occhio” il portale aziendale.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Nei-prossimi-5-mesi-Risparmio-Casa-intende-assumere-400-nuove-risorse.aspx