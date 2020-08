Roma. Milani: Martedì presidio FdI per sgombero campo rom al Foro Italico

(DIRE) Roma, 9 Ago. – “In questi anni ci siamo battuti affinche’ la sindaca Raggi chiudesse i campi nomadi nella Capitale, promessa fatta in campagna elettorale e puntualmente non mantenuta dalla giunta 5 Stelle. Abbiamo denunciato la piaga delle baraccopoli rom a tutti i livelli: dal Campidoglio fino al Parlamento. Nei giorni scorsi – a conferma della nostra presenza sul tema – guidati dal vicepresidente della Camera e deputato Fabio Rampelli, insieme al capogruppo in Comune Andrea De Priamo e al capogruppo alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, abbiamo consegnato al Questore di Roma l’esposto-denuncia depositato alla Procura della Repubblica”. Lo dichiara in una nota Massimo Milani, coordinatore romano di Fratelli d’Italia. “Quanto avviene nei campi rom – prosegue – e’ illegalità allo stato puro: discariche a cielo aperto, rifiuti trafugati e destinati alla combustione e alla commercializzazione, roghi tossici fino allo sfruttamento in strada di minori. Un lavoro che FdI Roma ha portato avanti con tenacia, grazie ai nostri consiglieri comunali e municipali, al fianco dei cittadini e che in questi ultimi mesi ci ha visti protagonisti nel sollecitare con forza lo sgombero – che la presidente PD del II Municipio voleva irresponsabilmente sospendere – del campo nomadi in via del Foro Italico. Martedì 11 Agosto, giorno dello sgombero, Fdi Roma sara’ presente dalle ore 15 con un presidio che rappresenta non solo un segnale importante di ripristino della legalita’ sul territorio ma soprattutto una vittoria dei romani”, conclude Milani. (Com/Sor/ Dire) 15:51 09-08-20