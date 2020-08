Vino. Domani al via la vendemmia in Italia, la prima dell’epoca coronavirus

Roma, 9 Ago. – Al via domani, Lunedì 10 Agosto, la vendemmia 2020, la prima dell’epoca coronavirus, con la raccolta del primo grappolo di uva in Italia e le stime esclusive sull’andamento della produzione a livello nazionale e per i principali Paesi concorrenti. Lo fa sapere in una nota la Coldiretti che da’ appuntamento per domani dalle 9 nell’azienda agricola Faccoli in via Cava, a Coccaglio – nella provincia di Brescia, in Franciacorta – che, come tradizione, inaugura l’inizio della raccolta lungo la Penisola con la vendemmia delle uve Chardonnay per la produzione di spumanti, le prime ad essere raccolte. Nell’occasione, informa la nota, verrà divulgata un’analisi della Coldiretti con le anticipazioni sull’andamento qualitativo e quantitativo a livello nazionale, sullo storico duello con i rivali francesi, sull’export e sull’impatto occupazionale ed economico del vino Made in Italy nel 2020, caratterizzato dal crollo dei consumi fuori casa, dalla crisi della ristorazione, dalle tensioni sulle esportazioni, dalle difficoltà sugli ingressi in Italia degli stagionali stranieri ma anche dalla straordinaria capacità di ripresa dei viticoltori e delle cantine tricolori. (Com/Mgn/ Dire) 14:25 09-08-20