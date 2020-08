Roma. Comune: Pubblicato bando per 1.512 posti per dipendenti e dirigenti

(DIRE) Roma, 10 Ago. – Pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale con le nuove procedure concorsuali per un totale di 1.470 posti che copriranno diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 posti per dirigenti. E’ quanto fa sapere il Comune di Roma. Il profilo organizzativo verrà garantito tramite un’apposita convenzione siglata con il Formez. L’impianto concorsuale è incentrato sulla forte volontà di modernizzare la Pubblica Amministrazione capitolina. Per questo viene creata la figura, del tutto nuova, di ‘Istruttore dei servizi informatici e telematici’. Le prove per questo profilo verteranno infatti su materie come sistemi virtualizzati, reti, cybersecurity, crittografia, sicurezza nelle reti. Si crea cosi’ un profilo che sino ad oggi era del tutto assente e che consentirà di accelerare nell’opera di digitalizzazione degli uffici. “Immettere nuovo personale e quindi nuova linfa vitale negli uffici influisce positivamente sui servizi e sulla qualità della vita dei cittadini- commenta la Sindaca di Roma Virginia Raggi- E’ la direzione che abbiamo intrapreso sin dal nostro insediamento, puntando sempre su un mix equilibrato tra diritti e innovazione. Il bando di concorso è un ulteriore tassello nel percorso per valorizzare la Pubblica Amministrazione capitolina come motore di sviluppo della città”.

E’ la nuova tappa di una lunga marcia. Una vera e propria scalata, piena di tornanti ma anche di soddisfazioni, quella per ricostruire la macchina amministrativa. Due contratti decentrati per superare il triste capitolo dell’atto unilaterale, la rapida e funzionale attivazione dello smart working durante l’emergenza, sblocco del turnover e oltre 6mila assunzioni per tamponare l’emorragia di pensionamenti e tornare a programmare. Ora il concorso, che prevede nuovi profili professionali in grado di proiettare i nostri uffici verso una dimensione sempre piu’ avanzata e aderente ai bisogni della città” ha aggiunto l’assessore al Personale Antonio De Santis. Ecco i vari profili professionali personale non dirigente disponibili: Funzionario Avvocato (D1) 20; Funzionario Amministrativo (D1) 100; Funzionario Servizi Educativi (D1) 80; Funzionario Servizi Tecnici (D1) 80; Funzionario Assistente Sociale (D1) 140; Istruttore Amministrativo (C1) 250; Istruttore Servizi Informatici e Telematici (C1) 100; Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio (C1) 200; Istruttore Polizia Locale (C1) 500; Totale personale non dirigente: 1.470; Dirigenti: 42; Totale complessivo: 1.512. (Com/Zap/ Dire) 16:29 10-08-20