Torino: Circola in auto senza patente ma con ovuli di cocaina

Pusher trentatreenne arrestato

Venerdì mattina gli agenti del commissariato San Secondo, transitando in corso Duca degli Abruzzi, controllano un’autovettura con a bordo 3 persone. Il conducente, cittadino italiano di 33 anni, si mostra da subito insofferente al controllo. Dai primi accertamenti sull’uomo emergono numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti e due avvisi orali del Questore di Torino. Inoltre il trentatreenne risulta sprovvisto della patente di guida poiché revocata nel maggio del 2015. Durante la stesura dei verbali, l’uomo da in escandescenza, iniziando a camminare nervosamente da una parte all’altra della strada, come a cercare una possibile via di fuga. Intuito che da lì a breve sarebbe stato sottoposto a perquisizione personale, decide di consegnare spontaneamente 4 ovuli di cocaina da un grammo ciascuno che aveva in tasca. Successivamente la perquisizione viene estesa anche all’abitazione del pusher dove vengono rinvenuti altri due ovuli della medesima sostanza. Scattate le manette per detenzione di sostanza stupefacente.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6845f313b5c27cf1647628009