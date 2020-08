Firenze. Polizia di Stato sequestra oltre 16 kg di droga

Un automobilista trasportava 15 chili e mezzo di hashish sul sedile del furgone: tradito dal forte odore dello stupefacente

Ieri, con l’accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato due persone e sequestrato complessivamente oltre 16 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina. Il primo a finire in manette è stato un cittadino italiano di origini magrebine di 46 anni: l’uomo è stato fermato intorno alle 9.45 in via del Termine a Sesto Fiorentino, mentre stava guidando un furgone. Durante il controllo l’attenzione degli agenti della volante del Commissariato di Sesto Fiorentino è stata subito richiamata da un forte odore di hashish proveniente dall’abitacolo del mezzo. Sul sedile lato passeggero i poliziotti hanno scoperto un sacchetto di plastica per la spesa con all’interno diversi involucri di hashish per un peso complessivo di 15 chili e mezzo. Dalle tasche del conducente sono invece saltati fuori oltre 1000 euro in contanti, mentre nella sua abitazione fiorentina la Polizia ne ha sequestrati altri 2000. Ieri sera, invece, a Firenze, nei pressi di un locale di via Forlanini, le volanti hanno arrestato un fiorentino di 29 anni. Il giovane stava bevendo una birra quando alla vista degli agenti in divisa ha tentato di allontanarsi. Mia, uno dei cani “antidroga” della Questura di Firenze, si è subito avvicinata al giovane segnalandolo come probabile possessore di sostanza stupefacente: dal suo zainetto sono saltati fuori 6 grammi di cocaina e poco meno di 2 di hashish. La Polizia è poi andata a fondo nella vicenda spostandosi a casa del 29enne, sempre in zona, dove questa volta il fiuto di Mia ha permesso di scoprire 800 grammi di marijuana e 100 di hashish.