Migranti. 73 positivi nell’hotspot di Pozzallo

Sindaco: “Da Lunedì più militari”

(DIRE) Palermo, 11 Ago. – Dopo le fughe dei giorni scorsi dall’hotspot di Pozzallo, riunione alla prefettura di Ragusa del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Nel corso della riunione del Comitato – afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ha chiesto l’incontro – ho esternato con forza la problematica che sta vivendo la città, allarmata e preoccupata dal fatto che in soli tre giorni si sono verificate due fughe consistenti fra gli ospiti dell’hotspot. Pozzallo ha accolto e continuerà a farlo – prosegue Ammatuna – ma occorre trovare un equilibrio che da una parte tuteli i migranti, ma dall’altra parte turisti e residenti possano continuare a svolger con tranquillita’ le loro attivita’ quotidiane. Se salta questo equilibrio – continua il sindaco di Pozzallo – e’ chiaro che possono nascere problemi di ordine pubblico anche in una citta’ che e’ stata sempre simbolo di tolleranza. L’emergenza è legata anche all’alto numero di contagiati, sono 73, presenti al momento nella struttura di accoglienza: se rimangono in quarantena, assistiti e controllati, non esiste alcun problema, ma se dovessero continuare le fughe sarò costretto a supportare personalmente le forze dell’ordine, insieme alla Giunta e alle altre istituzioni disponibili, anche a costo di piantare una tenda davanti all’hotspot per provare ad impedirle. Non so se sia un problema legato al numero degli uomini delle forze dell’ordine presenti sul luogo – continua ancora Ammatuna – ma l’unica cosa certa e’ che non possono verificarsi altre fughe”. “Ho ricevuto dal prefetto di Ragusa – conclude Ammatuna – la notizia che da lunedì 17 agosto agosto la presenza militare all’hotspot di Pozzallo sara’ potenziata con l’aggiunta di ulteriori novanta militari e per questo non posso che ringraziarlo per la tempestivita’ del suo intervento”. (Com/Sac/Dire) 17:41 11-08-20