Furti di biciclette “costose” nei garage: a Sesto Fiorentino (Fi) Polizia arresta 29enne marocchino

La notte scorsa, con l’accusa di furto aggravato in appartamento e sue pertinenze, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 29 anni sorpreso subito dopo un colpo messo a segno nei garage di un condominio in piazza dei Macchiaioli a Sesto Fiorentino. A dare l’allarme al 113, intorno alle 3.20, è stato un condomino che sceso in strada è riuscito a individuare il cittadino straniero, poi fermato definitivamente dalla volante del Commissariato di Sesto Fiorentino. Secondo quanto riscostruito dagli agenti, 6 bandoni presentavano un foro e la serratura danneggiata, mentre 2 erano completamente spalancati. Nella zona delle cantine è stata riscontrata anche una rimessa con la porta tagliata in più parti ed all’interno una bicicletta di ingente valore. Ai piedi dell’arrestato la Polizia ha invece rinvenuto e sequestrato un flessibile a corrente, una pinza a pappagallo, una tenaglia e una lampada portatile, mentre a ridosso dell’uscita dei garage era già pronta, per essere portata via, una costosa mountain bike nera. Sentiti i proprietari dei garage, all’appello sembrerebbe tuttavia mancare un’altra bicicletta da corsa di ingente valore, che non è escluso sia stata rubata da un complice o più complici dell’arrestato, al momento rimasti ignoti.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/14445f33cb667420d860459782