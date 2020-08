Il massmediologo Klaus Davi, candidato sindaco di Reggio Calabria, dopo aver reso noto il simbolo della sua lista, convoca i cittadini per la raccolta di firme presso i gazebo della Lista Klaus Davi che saranno aperti tutti i giorni da domani giovedì 13 a lunedì 17 agosto. Domani Klaus sarà presente dalle 18.30 alle 20.30 in Piazza Camagna mentre venerdì 14 agosto sarà sempre in Piazza Camagna dalle 18.30 alle 20.30 e sul Lungomare Falcomatà, altezza Arena Ciccio Franco, dalle 20.30 alle 23.30.