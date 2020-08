Si spegne il cavalier Stefano Pernigotti, “papà” dei Gianduiotti 

11:26 – Si spegne a Milano all’età di 98 anni, il cavalier Stefano Pernigotti, nipote del fondatore dell’azienda dolciaria “Pernigotti”. Stefano Pernigotti si impegnò, con successo, a far diventare l’azienda uno dei marchi italiani dell’industria dolciaria e del cioccolato più importanti, producendo gianduiotti, torroni, uova di Pasqua e preparati per gelato. Novi Ligure è sempre stata per lui un’importante città, mantenendo l’interesse della comunità davanti al profitto e portando un lavoro certo per le famiglie, dedicandosi anche allo sport, soprattutto del calcio, istituendo un torneo dedicato ai suoi due figli, Paolo e Lorenzo. La sepoltura avverrà a Novi Ligure, nella tomba di famiglia.

