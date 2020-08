11:56 – “Nel secondo semestre dell’anno Facebook ha rimosso quasi il 40% in più di contenuti classificati come terrorismo, rispetto ai primi 3 mesi dell’anno”, annuncia TGCOM24. Erano presenti sul sito 8,7 milioni di articoli e post pubblicati da pagine che sostengono la violenza con fini politici, religiosi o ideologici. 250 gruppi di Suprematisti Bianchi sono stati classificati come Organizzazioni Pericolose e 14 sono stati rimossi dal Social Network. Facebook si sta dunque impegnando nel contrasto delle pubblicazioni giudicate lesive nei confronti di un qualche gruppo sociale o fonte di disinformazione, mettendo al bando le Fake News e la violenza virtuale che circolano sul web.