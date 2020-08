Arezzo, ritrovata persona scomparsa a Monte San Savino

Nella notte tra il 12 e il 13 Agosto i Vigili hanno coordinato le ricerche di una persona che si è allontanata da una casa di cura a Monte San Savino. Sul posto sono state inviate le squadre del comando supportate dall’unità di comando locale (UCL), dagli esperti SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) di Firenze e Siena e dal nucleo cinofili. Risolutivo è stato il sorvolo effettuato con il drone. Grazie alla termocamera è stato infatti possibile individuare l’uomo che si era smarrito a circa 300 metri dalla struttura che lo ospitava. Una volta individuata la persona, sono state fornite le coordinate geografiche alle squadre di terra che, in brevissimo tempo, l’hanno raggiunta e trasportata, a bordo di un mezzo fuoristrada, in un luogo sicuro dove è stata affidata al personale sanitario per i controlli di routine.

