Campobasso, tratto in salvo un cavallo a Termoli

Intorno alle 09.30 del 13 agosto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti per prestare soccorso ad un anziano cavallo che, a detta del proprietario, si è allontanato per mangiare delle canne ed è finito in un canale. L’animale, nonostante diversi tentativi e l’intervento del proprietario, non riusciva ad uscire dal fossato e così è stato lanciato l’allarme. La squadra, giunta sul posto, ha recuperato il cavallo che a prima vista sembrava non aver riportato traumi particolari. L’intervento si è concluso dopo circa due ore di lavoro.

