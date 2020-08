Pino D’Ascoli aderisce a Lega Calabria: “Il miglior progetto per la nostra città”

Il dott. Giuseppe D’Ascoli aderisce a Lega Calabria – Salvini Premier in vista delle prossime elezioni comunali reggine, in programma il 20 e 21 settembre. Consigliere comunale uscente con Forza Italia, D’Ascoli rimane all’interno della coalizione di centrodestra, che ha individuato in Antonino Minicuci il candidato sindaco.

“Il dialogo schietto e sincero avuto in questi anni in sede di consiglio comunale con Emiliano Imbalzano, coordinatore reggino di Lega Calabria, è stato un primo momento importante di confronto. Il rapporto di stima reciproca -sottolinea D’Ascoli- è diventato il collante che ha portato a questa mia decisione, assieme al progetto del partito che considero il migliore possibile per il futuro di Reggio Calabria. Un progetto concreto e attuabile, fatto di un’attenta rilevazione delle numerose criticità che attanagliano il nostro territorio e la seguente risoluzione attraverso azioni mirate”.

Emiliano Imbalzano esprime soddisfazione per l’adesione di D’Ascoli al partito che ha indicato Minicuci come candidato sindaco alle comunali reggine. “L’amico e collega Pino è un consigliere di lungo corso, un profilo valido che arricchisce i valori all’interno del nostro partito. Metterà al servizio di Lega Calabria-Salvini Premier la sua professionalità ed esperienza. Il dialogo continuo nel corso degli anni ha fatto maturare lo stesso sentimento, fatto di una decisa volontà di costruire un futuro nuovo e ricco di speranze per Reggio Calabria”, conclude il coordinatore reggino di Lega Calabria-Salvini Premier.