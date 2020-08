Reggio Calabria migliorati i collegamenti con le Eolie

Parte dalla città Metropolitana di Reggio Calabria un plauso per l’intensificazione dei collegamenti marittimi tra la sponda calabrese e quella siciliana, con le Isole Eolie per la precisione, concretizzata a seguito dell’incontro del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Una decisione che viene accolta e annunciata con grande entusiasmo dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’On. Mimmo Battaglia, componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio. Battaglia, in proposito, ricorda come decisiva sia stata la posizione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 Agosto, di subordinare la concessione delle banchine e degli accosti all’accettazione, da parte della Regione Sicilia, che il Porto di partenza del collegamento fosse Reggio Calabria, sede dell’Aeroporto dello Stretto che garantisce gli arrivi del turismo nazionale e internazionale in transito per le Eolie.

Falcomatà e Battaglia sottolineano la proficuità delle sinergie istituzionali volute dalle Regioni Calabria e Sicilia, dalle Città metropolitane di Reggio e Messina, di concerto con l’Autorità di Sistema dello Stretto, che potranno dar vita una vera e propria svolta nel sistema intermodale dei trasporti, rendendo concreta la valorizzazione dei Porti, i quali rappresentano una via fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori.