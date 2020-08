Scuola. 11 le imprese che realizzeranno i nuovi banchi

Saranno undici le imprese che realizzeranno, per contratto di affidamento, la fornitura dei nuovi banchi scolastici con le nuove sedie. Il bando di gara era stato indetto indetto dal Commissario per l’emergenza, Arcuri. La consegna dei nuovi supporti è prevista per il 12 Settembre. Tra le 11 imprese che hanno vinto il bando, anche qualcuna straniera, in tutto a parteciparvi erano in 14. I nuovi banchi di scuola sono stati considerati un strumento indispensabile per arginare il diffondersi della pandemia.

