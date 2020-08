Coronavirus: misure di reciprocità per Regno Unito e Francia, quarantena per i viaggiatori 

09:43 – “ I dati mostrano che dobbiamo rimuovere Francia, Paesi Bassi, Monaco, Malta, Turks e Caicos e Aruba dal nostro elenco di corridoi di viaggio Coronavirus per mantenere bassi i tassi di infezione. Se arrivi nel Regno Unito dopo le 04:00 di Sabato da queste destinazioni, dovrai isolarti da solo per 14 giorni” scrive con un post su Twitter Grant Shapps, Segretario di Stato ai Trasporti di Londra. A tali nuove restrizioni, sempre tramite un post, risponde Clement Beaune, Segretario di Stato agli Affari europei di Parigi, con tali parole: “ Una decisione britannica di cui ci rammarichiamo e che porterà a una misura di reciprocità, sperando in un ritorno alla normalità il prima possibile”.