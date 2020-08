Meteo, Italia: bel tempo e caldo al Sud, rischio temporali intensi al Nord

10:45 – Alte temperature ed elevato tasso di umidità caratterizzano questo mese di Agosto, a causa della presenza di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale, che tuttavia non dà una totale stabilità atmosferica, producendo su tutta la Nazione temporali di forte intensità. Secondo ilmeteo.it “ Un vortice ciclonico in pieno Oceano Atlantico responsabile di un richiamo verso l’Italia di masse d’aria umida ed instabile”, risulta essere la causa di tali incertezze metereologiche. Le celle temporalesche prodotte da alte temperature e elevato tasso di umidità che contrastano l’aria instabile, potrebbero abbattersi su alcune regioni, soprattutto al Nord Italia, nelle Zone Alpine, in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia-Romagna, scendendo verso il Centro, ma diradandosi in serata, e riportando un lieve bel tempo. Particolare attenzione va all’annucio del Dipartimento della Protezione Civile che “ha emesso per la giornata di Venerdì 14 Agosto, un’allerta gialla per rischio temporali su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Trento” (cit. ilmeteo.it). Il Sud Italia invece avrà bel tempo e caldo grazie all’Anticiclone Africano che “riuscirà a distendersi sul bacino del Mediterraneo pilotando correnti roventi direttamente dall’interno del deserto del Sahara“ (cit. ilmeteo.it), portando le temperature anche sopra i 35 gradi nelle zone più aride. Il Meridione Italiano passerà un Ferragosto soleggiato e caldo, lievi rovesci temporaleschi si avvicineranno solo verso la fine del mese.