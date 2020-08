Referendum. Farnesina: entrata nel vivo campagna per gli italiani all’estero

Informati in decine di migliaia, su 4,7 mln nel mondo

(DIRE) Roma, 14 Ago. – È entrata nel vivo la campagna informativa della Farnesina per illustrare agli oltre 4,7 milioni di connazionali all’estero le modalità di partecipazione al voto in vista del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari previsto per le giornate del 20 e 21 Settembre. Lo rende noto in un comunicato il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Sin dall’indizione del referendum, si legge nella nota, la Farnesina e la Rete di Ambasciate e Consolati sono impegnate a diffondere in modo capillare le informazioni utili sull’appuntamento elettorale, sia attraverso mezzi di comunicazione tradizionali che sui principali social network quali Facebook, Twitter e Instagram. Una campagna informativa, specifica il comunicato, che ha gia’ raggiunto decine di migliaia di connazionali. (Com/Est/ Dire) 19:40 14-08-20