La multinazionale italiana dell’energy, Enel, uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e gas assume in tutta Italia. Il colosso cerca personale in varie regioni italiane, per un totale di circa 50 assunzioni. Fra queste vi sono:

Salesforce Solution Architect

Global Risk Controller

Specialist Regulatory

Diplomati vari per posizioni tecnico-operative

Salesforce Developer

Grid Connection Specialist

Project Engineer Solar

System Architect

Specialist Back Office finanziario

Specialist Antitrust

Environmental Expert

Customer Care Specialist

Market Analyst Global Trading.

Le candidature si devono inviare online visitando l’apposito portale web di Enel.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Enel-posti-di-lavoro-nella-Penisola.aspx