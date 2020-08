Oltre 4.500 unità di Polizia stradale in campo a Ferragosto

Dispositivo di controllo potenziato per tutto il periodo estivo

Esodo estivo e giornate più a rischio traffico sono “sorvegliati speciali” per la Polizia stradale, che già a partire da luglio ha potenziato il dispositivo di operatori, mezzi e tecnologie a tutela della sicurezza dei cittadini. Tra i suoi compiti, non solo la prevenzione e il contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida ma anche l’assistenza alle persone in viaggio, soprattutto in caso di criticità. Più pattuglie lungo la rete viaria, quindi, soprattutto sulle autostrade e nelle giornate “calde” sul fronte traffico, come quelle del week end di Ferragosto, secondo le previsioni sempre aggiornate di Viabilità Italia, e uso di tutte le tecnologie a disposizione.

Tra le misure di potenziamento del servizio:

incremento durante il giorno delle pattuglie di motociclisti dei reparti ordinari, più agili negli interventi e più idonee all’osservazione del traffico;

potenziamento dei controlli lungo gli itinerari di interesse turistico e, soprattutto nelle ore notturne, verso i luoghi di ritrovo dei ragazzi, come deterrente alla guida sotto l’effetto di alcol;

attivazione di tutte le tecnologie a disposizione per prevenire eccesso di velocità e uso improprio delle corsie di emergenza;

servizi dedicati contro le violazioni delle norme sull’uso del telefonino, tra le cause più frequenti di incidenti stradali;

servizi mirati nelle aree di servizio per contrastare episodi di microcriminalità come la vendita di merce contraffatta (il fenomeno dei cosiddetti “pataccari”, di solito in aumento in estate);

controlli ai veicoli commerciali, anche sul piano del rispetto delle regole di settore, a tutela della leale concorrenza, e ai pullman, sia per verificare lo stato dei mezzi che il rispetto della normativa di settore.

Il dispositivo dei controlli per Ferragosto

4.550 unità, delle quali:

-1.250 operatori presso sale operative e servizi di giornata)

-3.300 operatori di pattuglia su strada (auto e moto montate e squadre di polizia giudiziaria)

Le unità ogni giorno in campo per l’estate 2020

1.400 pattuglie in auto (5.600 dal 13 al 16 agosto)

100 pattuglie in moto (400 dal 13 al 16 agosto)

150 pattuglie di polizia giudiziaria in borghese per il controllo delle aree di servizio in autostrada (600 dal 13 al 16 agosto)

30 Uffici mobili

5 sale operative mobili.

Le tecnologie

120 autovelox

335 telelaser

1.100 etilometri per il controllo dei conducenti

146 topcrash-PS per il rilievo planimetrico georeferenziato del campo del sinistro stradale

362 police controller (dispositivi per la lettura dei tachigrafi dei mezzi pesanti).

fonte — https://www.interno.gov.it/it/notizie/oltre-4500-unita-polizia-stradale-campo-ferragosto