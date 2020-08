Sospensione delle attività da ballo”

(DIRE) Roma, 16 Agosto – Il Ministro della Salute Roberto Speranza sta firmando una nuova ordinanza che prevede la “sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico”, come si legge sulla sua pagina Facebook. (Ran/Dire) 19:32 16-08-20