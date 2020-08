9.00 L’Aeroporto di Roma di Fiumicino ha iniziato da questa mattina i test sanitari per il Covid-19 organizzati dalla Regione. Lo scalo romano di Fiumicino rappresenta il 70% del traffico nazionale per cui sono stati impiegati 40 operatori sanitari che lavoreranno per il controllo e la prevenzione del coronavirus. I comportamenti rispettosi delle regole sanitarie ed igieniche basilari anti-covid già diffuse faranno però la differenza.

