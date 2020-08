Taranto, incendio in un deposito nella zona industriale di Mottola

Intorno alle 2.00 del 15 Agosto i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località San Basilio, nella zona industriale di Mottola, per l’incendio di un deposito. La sala operativa ha inviato sul posto 21 operatori con 7 automezzi. I Vigili del Fuoco hanno attaccato le fiamme da più punti per contenere e circoscrivere il rogo ed evitarne la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati effettuati lo smassamento e la messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=66953