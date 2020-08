Udine, ritrovata persona dispersa

Alle ore 00.45 del 15 Agosto, due squadre, supportate dell’UCL (Unità Comando Locale) e dal personale del nucleo cinofilo (proveniente anche dal comando di Gorizia), sono intervenute in una zona rurale alle porte della città per la ricerca di una persona che non era rientrata a casa. In breve tempo i Vigili del Fuoco, con la Polizia di Stato, hanno ritrovato, nella boscaglia, l’uomo in stato di semincoscienza. Il personale operativo ha stabilizzato il ferito, lo ha posizionato sulla barella spinale lo ha trasportato in un luogo sicuro per poi affidarlo alle cure dei sanitari.

