Coronavirus. Salvini: No Emergenza, forse qualcuno ci guadagna prolungandola

(DIRE) Roma, 17 Ago. – “Mentre noi abbiamo la Azzolina e i banchi con le rotelle, in Svizzera i bambini tornano a scuola. Si vuole far passare per emergenza sanitaria quella che per molti esperti e’ una situazione da tenere sotto controllo”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘In onda’ su La7. Per Salvini “forse qualcuno ci sta guadagnando a prolungare lo stato di emergenza”. E aggiunge: “L’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6? Ma che senso sanitario ha? Alle 17.30 mascherina no e alle 18.45 mascherina sì? Nelle altre ore il virus dorme?”. Insomma, per Salvini “non c’e’ emergenza, checche’ ne dica il governo, che evidentemente non ha il controllo della situazione”. (Vid/ Dire) 21:28 17-08-20