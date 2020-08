Ferrara. Polizia ferma un pusher

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi di questa via Rampari San Paolo notava un giovane extracomunitario nell’atto di cedere un piccolo involucro ad un altro ragazzo. Accortisi improvvisamente della presenza degli agenti, sia il cliente che lo spacciatore si allontanavano velocemente gettando a terra la confezione. Dopo averla recuperata, gli agenti iniziavano una fitta perlustrazione nelle zone limitrofe, rintracciando e fermando, di lì a poco, lo spacciatore. Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, il giovane, risultato essere un cittadino nigeriano di anni 25 s.f.d., al termine delle formalità di rito è stato deferito all’A.G. per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, in quanto l’involucro è risultato contenere dalle analisi effettuate grammi uno di cocaina.

