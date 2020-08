Genova. Rapinano un ladro. Tutti denunciati

Piazza Acquaverde, Sabato ore 02,30

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 18enne albanese e un 19enne di Novi Ligure, pregiudicato, per rapina in concorso. I due nella nottata di sabato sono stati visti da alcuni astanti mentre aggredivano un uomo “disarcionandolo” dallo scooter per rubargli il borsello. Sono stati inseguiti dai testimoni del fatto fino in via Cantore dove le volanti del Commissariato Cornigliano e della Questura li hanno intercettati e bloccati. Nel frattempo un’altra volante è giunta in soccorso alla vittima: un 61enne genovese che a sua volta è risultato essere colpevole del furto dello motoveicolo su cui viaggiava. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.