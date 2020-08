Migranti. Meloni: I dati certificano che la sanatoria della Bellanova non è servita

(DIRE) Roma, 18 Ago. – “La Bellanova in lacrime aveva raccontato che la sanatoria di massa dei clandestini fatta dal Governo in piena crisi coronavirus serviva ad aiutare le aziende agricole e a salvare i braccianti dal caporalato. Era una menzogna, ovviamente, e ora i dati ufficiali lo certificano: su 207.000 regolarizzazioni, l’85% riguarda sedicenti colf e badanti (uomini), che con ogni probabilità si licenzierà appena ottenuto il permesso di soggiorno. Gli italiani sono stanchi della furia immigrazionista della sinistra e del M5S, i clandestini vanno rimpatriati, non coccolati e regolarizzati”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Vid/ Dire) 14:19 18-08-20