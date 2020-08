Milano, furti in casa e nel ristorante chiuso: 4 arresti della Polizia

Poco prima delle ore 02.00, la notte scorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Banfi poiché alcuni condomini di uno stabile avevano segnalato la presenza di due uomini che, servendosi del tubo del gas, si erano arrampicati fino balcone di un appartamento al primo piano per farvi accesso. I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati nell’appartamento dal balcone con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e hanno colto i due ladri in flagranza. Gli agenti hanno trovato i due, cittadini albanesi di 25 e 30 anni, in possesso di attrezzi atti allo scasso e li hanno arrestati per furto aggravato in concorso.

Poco dopo, alle ore 03.00 in via Scrivia invece, due uomini, un italiano di 48 anni e un tunisino di 42 anni hanno tentato di accedere all’interno di un ristorante, rompendo la vetrata d’ingresso con oggetti atti allo scasso. I poliziotti li hanno subito bloccati e arrestati per tentato furto aggravato. L’italiano, inoltre, è stato arrestato anche perché inottemperante alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f3bb88ba63cf385149407