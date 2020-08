Padova, incendio di un autoarticolato sulla A4

Alle ore 10.28 di Martedì 18 Agosto, i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti con 2 mezzi e 7 operatori sulla A4 in direzione Milano, poco prima dell’uscita di Grisignano di Zocco (Vi) a seguito di un incendio che si è sviluppato su di un autoarticolato. A prendere fuoco è stato il carico: tranciato di segale. L’autista quando si è accorto del rogo è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta, dove ha staccato la motrice. Tale manovra ha permesso alla squadra di intervenire agevolmente e di lavorare in sicurezza. Per velocizzare lo spegnimento sono state utilizzate, per la prima volta, le nuove lance a perforazione, nate per i sottotetti ventilati, ma utilissime anche in questa occasione. L’autostrada è rimasta chiusa totalmente in direzione Milano per circa 1 ora, per poi essere riaperta su una corsia fino al termine dell’intervento. Sul posto a supportare i vigili di Padova, il personale di Vicenza, anch’esso con 2 mezzi e 7 operatori, la Polizia Stradale e il personale della società autostrade.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67002